Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Montag, 15.06.2026, 08:00 Uhr

Nach einem Streit am Montagmorgen ist ein Mann durch ein Messer leicht verletzt worden. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten sich zwei Männer in einem Parkhaus an der Bedemannstraße um Drogen gestritten. Einer der beiden soll dann plötzlich ein Messer gezogen und damit seinen Gegner attackiert haben. Hierbei wurde der Geschädigte, ein 28-jähriger Wohnungsloser, leicht verletzt. Anschließend trennten sich die Wege der beiden Beteiligten.

Als der 28-Jährige danach zusammen mit einem Bekannten einen Arzt an der Erkrather Straße aufsuchen wollte, um seine Verletzung zu behandeln, traf er dort erneut auf den Angreifer und informierte zusammen mit seinem Begleiter die Polizei. Der Tatverdächtige floh zunächst, konnte aber kurz darauf von den Beamten festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da er selber angab, vor kurzer Zeit Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten stellten ein Messer sicher, das sich in einer nahegelegenen Mülltonne befand. Ob es sich hierbei um das mögliche Tatmesser handelt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

(heu)

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