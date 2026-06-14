Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz der Polizei in Oberbilk - Mehrere Hundert Menschen feierten auf Straßen - Pyrotechnik gezündet - Böller in Richtung Einsatzkräfte geworfen - Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. Juni 2026, 02:23 Uhr

In der Nacht zu heute kam es zu einem Großeinsatz der Düsseldorfer Polizei im Bereich Oberbilk. Mehrere Hundert Personen (vermeintliche Fußballfans) feierten lautstark auf den Straßen. Es wurden zum Teil pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt und Böller gezündet. Vereinzelt kam es zu Böllerwürfen in Richtung der Einsatzkräfte. Die Beamtinnen und Beamten mussten körperlichen Zwang anwenden. Sie fertigten mehrere Strafanzeigen.

Zur Ereigniszeit gingen bei der Leitstelle der Düsseldorfer Polizei mehrere Notrufe ein. Laut der Melder sollten eine Vielzahl an Personen im Bereich Oberbilk lautstark auf den Straßen feiern. Die Einsatzkräfte stellten, insbesondere auf der Ellerstraße, bis zu 400 Personen fest, die offensichtlich das Ergebnis eines WM-Fußballspiels feierten und dabei Pyrotechnik und Böller zündeten. In der Spitze blockierten bis zu 100 Fahrzeuge die Ellerstraße, sodass der Verkehr im dortigen Bereich kurzzeitig zum Erliegen kam. Mehrere Streifenteams und der ET PRIOS konnten die Ansammlung an Menschen, teilweise mithilfe körperlichen Zwangs (Schieben gegen Störer), auflösen.

Obwohl weitestgehend friedlich gefeiert wurde, kam es vereinzelt zu Böllerwürfen in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei wurde niemand verletzt.

In einem Fall konnte eine Jugendliche als Tatverdächtige identifiziert werden. Sie wurde noch vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Bei der Rückkehr der Einsatzkräfte zu einem im Nahbereich abgestellten Funkstreifenwagen wurde eine Beschädigung am hinteren Kennzeichen festgestellt werden. Das Kennzeichen wurde augenscheinlich vorsätzlich aus der Kennzeichenhalterung gebrochen.

Die Beamten fertigten mehrerer Strafanzeigen.

kyn

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