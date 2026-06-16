POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen - Zeugenaufruf - 13-jähriges Mädchen vermisst
Düsseldorf (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach einer vermissten 13-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich das Mädchen in Düsseldorf aufhalten könnte.
Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6292705
(heu)
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