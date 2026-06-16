Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Eisenstraße - Unbekannter raubt Seniorin Halskette in Treppenhaus - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. Juni 2026, 16:20 Uhr

Gestern riss ein unbekannter Räuber einer 71-Jährigen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Oberbilk die Kette vom Hals und flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der spätere Täter mit der Seniorin den Flur des Hauses an der Eisenstraße. Auf der Treppe zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk bot der Unbekannte ihr dann seine Hilfe an. Als die Geschädigte sich daraufhin umdrehte und dankend ablehnte, riss er ihr unvermittelt die Kette vom Hals. Der Täter flüchtete mit seiner Beute vom Tatort. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Zeugen beschreiben den Halskettenräuber als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er ist von normaler Statur, trug einen leichten Bart und eine Kappe und war insgesamt dunkel gekleidet.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zum weiteren Fluchtweg, zu einem Fluchtfahrzeug, zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben?" Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0 zu melden.

(kbf)

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