LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Eisenach (ots) - Zwei Fahrzeuge waren gestern Abend aufgrund eines Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Mercedes von der Clemdastraße in Richtung Querstraße. Im Kreuzungsbereich Theaterplatz/Sophienstraße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrer eines VW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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