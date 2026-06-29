LPI-SHL: Eigentümer gesucht
Suhl (ots)
Ergänzungsmeldung zu "Polizeikontrolle führt zur Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts" vom 10.06.2026 Die Polizei sucht die Eigentümer, der während der Kontrolle am 09.06.2026 sichergestellten Zier- und Dekorationswaffen (s. Foto). Sie können Hinweise zu dem/den Eigentümer(n) geben? Bitte melden Sie sich mit unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0143278/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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