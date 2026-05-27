Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand mit Person

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwoch, dem 27.05.2026, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 17.33 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Styrum alarmiert. Nach ersten Notrufen sollte sich noch eine Person im Gebäude befinden. Daraufhin wurden ein Löschzug, der Rettungsdienst, ein Notarztfahrzeug sowie weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Nach Angaben von Bewohnern sollte sich oberhalb der Brandwohnung noch eine Person in ihrer Wohnung befinden. Unverzüglich leiteten die Einsatzkräfte eine Menschenrettung ein. Ein Atemschutztrupp fand im Treppenraum des zweiten Obergeschosses eine bewusstlose Person vor, brachte sie aus dem Gefahrenbereich und übergab sie an den Rettungsdienst. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Person in eine Spezialklinik nach Essen transportiert. Anschließend erfolgte die Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel überprüften weitere Einsatzkräfte die übrigen Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Aufgrund der Brand- und Rauchausbreitung konnten vier Parteien nach Abschluss der Löscharbeiten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Mülheim war mit insgesamt 20 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz. Währenddessen stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. (TT)

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