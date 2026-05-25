Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Vollbrand einer Gartenlaube in MH-Saarn

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Pfingstmontag wurde die Feuerwehr Mülheim gegen kurz vor 21 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube im Stadtteil Saarn alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung über der Einsatzstelle beobachten. In der Folge gingen auf der Leitstelle weitere Notrufe ein. Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Eine größere Gartenlaube brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf eine angrenzende Hütte übergegriffen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwache Broich wurden umgehend zwei Löschrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel dazu wurde die Wasserversorgung durch Tanklöschfahrzeuge der Feuerwachen Broich und Heißen sichergestellt. Eine Brandausbreitung auf weitere Objekte konnte durch gezielte Löschmaßnahmen verhindert werden. Darüber hinaus konnte eine Gasflasche aus der brennenden Gartenlaube geborgen werden und wurde im Einsatzverlauf gekühlt. Personen kamen bei dem Einsatz glücklicherweise nicht zu Schaden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Mintarder Straße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Die Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache Broich, ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwache Heißen, sowie ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuz. (MBö)

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