LPI-GTH: Sachbeschädigung
Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten ein Pumpenhäuschen in der Straße "Am Burgweg" mittels roter, gelber und schwarzer Sprühfarbe. Der durch die Graffiti entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde heute, gegen 09.15 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0178493/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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