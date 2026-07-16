LPI-GTH: Sachbeschädigung

Nazza (Wartburgkreis) (ots) - Mit einem Mähdrescher mit Schneidwerk befuhr ein 39-Jähriger gestern Nachmittag die L1016 von Richtung Langula nach Nazza. In einer Rechtskurve kam der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Infolgedessen geriet der Mähdrescher in den linken Straßengraben, sodass die Fahrbahn blockiert war. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am Schneidwerk entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 35.000 Euro. Ein ...

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