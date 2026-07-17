Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Treffurt (Wartbugkreis) (ots)

Gestern Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Falken. Ein 15-Jähriger fuhr mit seiner Simson in Richtung B250, während ein 65-jähriger Fahrer eines Lada in entgegengesetzte Richtung fuhr. In einer Linkskurve kollidierte der Mopedfahrer frontal mit dem Pkw. Der 15-Jährige wurde von seinem Kraftrad geschleudert und kam fortfolgend zum Liegen. Er wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. (jd)

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