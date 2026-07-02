Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisste 77-Jährige: Hinweise zu Einkaufstasche gesucht

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Willebadessen (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten 77-jährigen Frau aus Willebadessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6304597) hofft die Polizei auf Hinweise zu einer großen Einkaufstasche, welche die Frau am Tag ihres Verschwindens mitführte. Diese Tasche wurde inzwischen aufgefunden. Dennoch bleibt die 77-Jährige trotz neuer Suchmaßnahmen vermisst.

Ein Bild aus einer Überwachungskamera zeigt die Vermisste, wie sie am Sonntag, 28. Juni, um 9.10 Uhr die Wohneinrichtung in Willebadessen an der Straße "Auf den Ängern" verlässt. Über der Schulter trägt sie eine große, rote Einkaufstasche eines Lebensmittelmarktes.

Einem Wanderer fiel diese Einkaufstasche am Mittwoch, 1. Juli, an einem Wanderweg am Rande des Eggegebirges auf. Sie stand auf einer Sitzbank an der so genannten "Paderborner Berghütte" am Eggeweg. Die Hütte ist auch gekennzeichnet als "Rettungspunkt 15". In der Tasche befanden sich etwas Kleidung und persönliche Gegenstände der Vermissten.

Der Wanderer erinnerte sich an die Vermisstenfahndung aus Willebadessen und verständigte die Polizei, woraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Fundstelle eingeleitet wurden, die aber bislang ergebnislos blieben. Die Tasche wurde sichergestellt.

Nun wendet sich die Kriminalpolizei mit neuen Fragen an die Bevölkerung: Wem ist eine Person mit einer solchen Tasche seit Sonntag, 28. Juni, in der Umgebung von Willebadessen aufgefallen? In welche Richtung war sie unterwegs? Vielleicht haben anderer Wanderer an der Hütte Rast gemacht und können sagen, ob dort bereits eine solche Tasche stand. Alle Details können hilfreich sein.

Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0. /nig

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