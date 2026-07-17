LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 50-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern in der Straße "Auf dem Anger" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 50 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)
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