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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Morgen im Bereich der Alten Feldstraße. Ein 77-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Straße in Richtung Kasseler Straße, gleichzeitig fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Opel auf der vorfahrtsberechtigten Arnsbergstraße vom Krankenhaus in Richtung Bahnhof. Die beiden Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich, sodass die 72 Jahre alte Frau sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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