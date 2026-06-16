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Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Verkehrskontrollen auf der B54

Kreis Steinfurt (ots)

Fahrer unter Drogeneinfluss, ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne Gurt oder mit Handy am Ohr: Die Polizei hat am Montag (15.06.) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr Verkehrskontrollen auf der B54 durchgeführt - und dabei diverse Verstöße festgestellt. Beteiligt waren neben dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde auch der Zoll, die Bundespolizei und die Führerscheinstelle Steinfurt. Außerdem unterstützte ein Blutprobenarzt die Aktion.

An der Kontrollstelle mussten neun Blutproben entnommen werden, da bei den Fahrern der Verdacht auf Betäubungsmittel-Konsum bestand. Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis geschrieben. Dann gab es mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen - darunter erloschene Betriebserlaubnisse, ungesicherte Kinder im Auto sowie Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, das vor allem die Lenk- und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern regelt.

Es gab außerdem mehrere Verstöße gegen die Anschnallpflicht. Motorradfahrer hatten nicht genug Reflektoren oder nicht mehr genug Profil auf den Reifen. Bei zwei Fahrzeugführern war die Frist zur Hauptuntersuchung abgelaufen.

Die Beamten in einem Polizeiwagen sowie auf einem Polizeimotorrad, die auf der B54 unterwegs waren, stellten mehrere Fahrzeuge fest, die zu schnell unterwegs waren, die gegen das Überholverbot verstießen oder die ein Handy am Steuer nutzten. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Weitere Maßnahmen kamen auf Seiten des Zolls sowie der Bundespolizei hinzu - darunter Verstöße gegen das Antidopingsetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Cannabisgesetz, ein Verstoß gegen das EU-Freizügigkeitsgesetz sowie ein Fahndungstreffer für ein unterschlagenes Fahrzeug.

Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen auf der B54 sowie anderen Bundes- und Landesstraßen durchführen. Halten Sie sich an die Regeln und Gesetze - damit alle sicher ans Ziel kommen!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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