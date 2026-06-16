Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, ein Einbruch in Geschäft sowie ein versuchter Einbruch, Bargeld gestohlen

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (15.06.) in ein Geschäft an der Hügelstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt in der Mittagspause des Geschäfts, zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie stahlen aus einer Kasse Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

Etwa im selben Zeitraum, zwischen 12.30 Uhr und 13.50 Uhr, gab es nur etwa 300 Meter weiter an der Kirchstraße einen Einbruchversuch. Dort wollten Unbekannte offenbar den Hintereingang eines Geschäfts aufhebeln. Dies gelang nicht, die Tür wurde beschädigt.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es werden jeweils Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

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