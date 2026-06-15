Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, schwerer Diebstahl, Nachtrag

Nordwalde (ots)

Wie berichtet, hat es in der Bauerschaft Suttorf am Wochenende einen schweren Diebstahl eines Motorbootes und von zwei Anhängern gegeben. Leider ist in der ersten Meldung ein falsches Kennzeichen angegeben worden. Bei einem der Anhänger handelt es sich nicht um das Kennzeichen ST-T14155 sondern das Kennzeichen lautet ST-T1415. Wir bitten dies in der Berichterstattung zu berücksichtigen.

Erstmeldung vom 15.06.2026, 11.13 Uhr

In der Bauerschaft Suttorf hat es in der Nacht von Samstag (13.06.), 23.40 Uhr auf Sonntag (14.06.), 01.00 Uhr einen schweren Diebstahl gegeben.

Unbekannte Täter stahlen von einem Hof, der an der Emsdettener Straße im Norden von Nordwalde liegt, ein Motorboot samt Auflieger sowie zwei weitere Anhänger. Darüber hinaus wurde der Zylinder eines Türschlosses an einer Garage beschädigt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Anhänger haben die Kennzeichen ST-QD470 sowie ST-T14115.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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