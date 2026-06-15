Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag (11.06.), 17.00 Uhr bis Freitag (12.06.), 08.00 Uhr eine Rüttelplatte gestohlen.

Die Rüttelplatte stand auf einer Baustelle am Langobardenring, Ecke Rodder Damm. Der Schaden liegt nach Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

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