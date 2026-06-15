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Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkapplen, Zigarettenautomat beschädigt, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (13.06.), 19.00 Uhr und Sonntag (14.06.), 11.45 Uhr an der Straße Gartenkamp einen Zigarettenautomaten stark beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die die Täter den Automaten aufzusprengen. Dies misslang ihnen. Am Automaten entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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