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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, schwerer Diebstahl, Boot und Anhänger gestohlen

Nordwalde (ots)

In der Bauerschaft Suttorf hat es in der Nacht von Samstag (13.06.), 23.40 Uhr auf Sonntag (14.06.), 01.00 Uhr einen schweren Diebstahl gegeben.

Unbekannte Täter stahlen von einem Hof, der an der Emsdettener Straße im Norden von Nordwalde liegt, ein Motorboot samt Auflieger sowie zwei weitere Anhänger. Darüber hinaus wurde der Zylinder eines Türschlosses an einer Garage beschädigt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Anhänger haben die Kennzeichen ST-QD470 sowie ST-T14115.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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