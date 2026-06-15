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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rollerfahrer schwer verletzt, Kollision mit Motorradfahrerin

Greven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttruper Straße ist am Samstagnachmittag (13.06.) ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Der 68-jährige Rollerfahrer aus Tecklenburg fuhr gegen 15.00 Uhr auf der Straße Hüttruper Heide in Richtung B475. Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Dissen am Teuteburger Wald (Landkreis Osnabrück) in einer Gruppe hinter dem 68-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen überholte sie den Tecklenburger. In diesem Moment wollte der 68-Jährige nach links in einen Feldweg abbiegen und scherte aus. Es kam zur Kollision.

Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Die Motorradfahrerin verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt geschätzt bei etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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