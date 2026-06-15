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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rheine, Autos aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen

Greven, Rheine (ots)

In Greven und in Rheine sind Autos aufgebrochen worden.

In Greven wurde an einem grauen VW Polo, der an der Grabenstraße zwischen Schützenstraße und Am Fiskediek abgestellt war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (13.06.), 21.00 Uhr und Sonntag (14.06.), 01.45 Uhr. Die Täter durchsuchten das Auto, gestohlen wurde nichts.

In Rheine schlugen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (11.06.), 19.20 Uhr und Freitag (12.06.), 06.55 Uhr die Fensterscheibe eines Firmentransporters ein. Der Wagen stand an der Lohorstraße. Die Täter stahlen ein Portemonnaie.

Die Polizei sucht jeweils Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455, oder bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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