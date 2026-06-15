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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Heckenbrand, hoher Schaden

Emsdetten (ots)

Am Samstag (14.06.) meldeten Zeugen gegen 03.30 Uhr den Brand einer Hecke am Brookweg, in Höhe der Hausnummer 18.

Als die Beamten eintrafen, stand die Hecke in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Durch das Feuer wurden eine hinter der Hecke befindliche Gartenhütte sowie Jalousien des dahinter liegenden Wohnhauses beschädigt. Außerdem entstand ein Schaden an der Ampel, die sich im Einmündungsbereich Brookweg / Am Strietbach befindet. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 10.000 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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