Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260323.1 Itzehoe: Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Polizeidirektion Itzehoe 2025

Itzehoe (ots)

Zahl der Straftaten deutlich gesunken. Aufklärungsquote erneut gestiegen.

Im Jahr 2025 hat die Polizeidirektion Itzehoe insgesamt 13.439 Straftaten registriert. Das sind 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote stieg im vergangenen Jahr in der Polizeidirektion Itzehoe auf 59,5 Prozent, nachdem sie bereits im Jahr zuvor gestiegen war.

Wie schon in den vergangenen Jahren lässt es sich in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen verhältnismäßig sicher leben. Denn die Häufigkeitszahl, die Anzahl der bekannt gewordenen Straftaten pro 100.000 Einwohner, liegt in der Gesamtbetrachtung beider Kreise mit einem Wert von 5.049 klar unter dem Durchschnittswert des Landes von 6.271. "Die Wahrscheinlichkeit, im Gebiet der Polizeidirektion Itzehoe Opfer einer Straftat zu werden, ist damit weitaus geringer als in anderen Regionen Schleswig Holsteins", sagte der Leiter der Polizeibehörde, Leitender Polizeidirektor Frank Matthiesen.

Beim Wohnungseinbruchdiebstahl gelang es der Polizeidirektion Itzehoe, die Zahl der Taten zu senken. Mithilfe eines Konzepts zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchdiebstähle reagierte die Polizei zu Beginn der dunklen Jahreszeit mit unterschiedlichen Maßnahmen auf ansteigende Fallzahlen und wirkte dieser Entwicklung erfolgreich entgegen. Wohnungseinbruch bleibt gleichwohl ein Kriminalitätsschwerpunkt.

Mit Sorge betrachtet Frank Matthiesen die weiterhin hohe Zahl von Straftaten, die sich gegen Polizeibeamte richten: "Gewalt gegen die Polizei ist ein Angriff auf den Rechtsstaat und diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit eintreten. Wir werden solche Taten konsequent verfolgen und ihnen die gebotene Priorität einräumen." Im Jahr 2025 registrierte die Polizei 145 Fälle, in denen Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Dienstverrichtung Ziel von Widerstandshandlungen, tätlichen Angriffen sowie weiteren Delikten wie Bedrohungen und Körperverletzungen waren. Insgesamt waren 351 Beamte betroffen, 39 von ihnen erlitten Verletzungen.

Frank Matthiesen betont, dass der Erfolg bei der Bekämpfung von Kriminalität von vielen unterschiedlichen Akteuren abhängt: "Nicht nur bei der Bekämpfung von Gewalt im familiären Umfeld, sondern auch in vielen anderen Tätigkeitsfeldern hängt unser Erfolg von unterschiedlichen Akteuren ab. Ich danke daher allen, die an dieser gemeinsamen Aufgabe mitwirken."

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 der Polizeidirektion Itzehoe ist als Gesamtwerk ab 07:00 Uhr im Internet abrufbar: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Itzehoe/itzehoe_index.html

Björn Gustke

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