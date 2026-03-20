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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260320.3 Heide: Polizei fahndet mit Phantombild nach Betrüger (Folgemeldung zu 260310.3)

POL-IZ: 260320.3 Heide: Polizei fahndet mit Phantombild nach Betrüger (Folgemeldung zu 260310.3)
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Heide (ots)

Zwischen dem 7. März und dem 9. März 2026 haben Betrüger in Heide mit der Masche des falschen Polizeibeamten mehrere Seniorinnen und Senioren angerufen. In einem Fall verschafften sie sich das Vertrauen einer 85-Jährigen und erlangten Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei setzte ihre Ermittlungen seitdem fort.

Nun sucht die Polizei mit Hilfe eines Phantombildes nach dem Täter. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Mann etwa 40 Jahre alt, zwischen 163 und 165 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Die nun veröffentlichte Beschreibung weicht von den zunächst mitgeteilten Angaben ab. Im Verlauf weiterer Befragungen und einer genaueren Rekonstruktion des Geschehens haben sich die Angaben jedoch konkretisiert und präzisiert.

Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise zu der abgebildeten Person. Wer den Mann erkennt oder Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Heide unter der Rufnummer 0481 940 melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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