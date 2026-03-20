Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260320.4 Itzehoe: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für die Kreise Steinburg und Dithmarschen

Itzehoe (ots)

Die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 der Polizeidirektion Itzehoe erfolgt auch in diesem Jahr über das Internet.

Ab Montag, den 23. März 2026, 07:00 Uhr, sind die ausführlichen Zahlen über den Internetauftritt der Landespolizei Schleswig-Holstein unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Itzehoe/itzehoe_index.html abrufbar.

Am Tag der Veröffentlichung steht der Behördenleiter, Herr Leitender Polizeidirektor Frank Matthiesen, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:00 Uhr für Fragen und telefonische O-Töne unter der Telefonnummer 04821 602 2012 zur Verfügung.

Björn Gustke

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