Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Imbisswagen aufgebrochen, Geld aus Kassen gestohlen

Rheine (ots)

An der Bergstraße, nahe der Schleuse in Altenrheine, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (10.06.), 20.00 Uhr und Donnerstag (11.06.) einen Imbisswagen aufgebrochen.

Der Citroën Jumper stand auf dem Parkplatz eines Hotels. Die Täter brachen die Tür des Fischimbisses auf. Sie öffneten gewaltsam zwei Kassen. Darüber hinaus durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Fächer. Es wurde Geld in unbekannter Höhe gestohlen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, Hinweise bitte an die Wache in Rheine: 05971/938-4215.

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