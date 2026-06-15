Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Schockanruf , Betrüger erbeuten hohe Geldsumme

Neuenkirchen (ots)

Am Freitagabend (12.06.) haben Betrüger von einem Senior aus Neuenkirchen einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet.

Der Mann erhielt gegen 21.00 Uhr einen Anruf, angeblich war seine Tochter am Telefon. Die Frauenstimme sagte ihm, dass sie einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine schwangere Frau ihr Kind verloren hat. Damit sie nicht ins Gefängnis müsse, solle er einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag zahlen.

Anschließend übernahm ein angeblicher Staatsanwalt das Telefonat. Er fragte nach dem Geld. Der Neuenkirchener sagte ihm, er könne nur einen niedrigen fünfstelligen Betrag aufbringen. Daraufhin sagte man ihm, dass ein Mann kommen werde, um das Geld abzuholen. Dieser Unbekannte erschien kurz darauf und übernahm das Geld. Während der ganzen Zeit dauerte das Telefonat, das in der russischen Muttersprache des Seniors geführt wurde, an.

Die Polizei warnt nochmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Klären Sie auch in ihrem familiären Umfeld Personen darüber auf. Niemals wird ein Polizist, ein Staatsanwalt oder ein Bankmitarbeiter Sie nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen. Geben Sie niemals persönliche Informationen an Unbekannte weiter und lassen Sie sich von den Anrufern auch nicht unter Druck setzen.

Wenn Sie den geringsten Verdacht haben, dass an der Geschichte, die Ihnen am Telefon erzählt wird, etwas nicht stimmt: Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei an.

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