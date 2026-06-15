Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Radfahrer schwer verletzt, Kollision mit Auto

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ladberger Straße/Ringeler Straße hat es am Samstag (13.06.) gegen 18.20 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Ein 61-jähriger Radfahrer aus Lengerich fuhr auf der Ringeler Straße in Richtung Ladberger Straße. Vor ihm fuhr eine 18-jährige Lengericherin mit einem schwarzen Hyundai. Sie wollte im Kreuzungsbereich nach rechts abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 61-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die 18-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Klinikum. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 2800 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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