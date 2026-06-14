Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (563) Auseinandersetzung zwischen Mädchen führt zu weiteren Straftaten

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (13.06.2026) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West. Die Polizei sucht Tatzeugen.

Gegen 21:30 Uhr teilte ein Passant mit, dass er eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Mädchen in einem Park an der Herriedener Straße ("Birkenwald") beobachten würde.

Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen kurz darauf zwei Frauen in der Parkanlage an. Hierbei handelte es sich um eine 17-jährige Jugendliche und eine 30-jährige Frau (beide deutsche Staatsbürger). Die 17-Jährige gab an, dass sie von zwei jugendlichen Mädchen, welche vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten, angegriffen und geschlagen wurde. Die 30-Jährige unbeteiligte Frau wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der 17-Jährigen zu Hilfe.

Daraufhin griffen wohl die beiden Unbekannten die 30-Jährige an und versuchten zudem deren Handtasche zu rauben. Aufgrund der heftigen Gegenwehr gelang dies jedoch nicht, woraufhin sich die beiden Unbekannten entfernten.

Die 17-Jährige, welche mit gut einem Promille alkoholisiert war, musste aufgrund erlittener Gesichtsverletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hierbei wurde sie immer aggressiver und beleidigte die Beamten mit zahlreichen nicht zitierfähigen Kraftausdrücken.

Zudem spuckte sie mehrmals Polizeibeamte an und biss einem Beamten in ein Bein. Die Beamten verständigten die Eltern der 17-Jährigen, welche sie nach der medizinischen Versorgung abholten.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Unbekannten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts eines Raubdelikts. Die 17-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Unbekannten Mädchen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der telefonnummer 0911 2112-3333. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt bislang nicht vor.

Erstellt durch: Michael Petzold

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