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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Motorroller abgebrannt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (12.06.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf einem Spielplatz an der Horstmarer Straße gerufen.

Ein Zeuge hörte gegen 23.10 Uhr einen lauten Knall und nahm anschließend Brandgeruch wahr. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es stellte sich heraus, dass ein Peugeot Motorroller gebrannt hatte. Das Fahrzeug brannte komplett ab.

Der Zeuge sah kurz vor dem Knall drei Jugendliche, die in Richtung Spielplatz liefen. Die drei seien etwa 15 bis 16 Jahre alt gewesen und trugen alle dunkele Kleidung.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Roller um einen am Freitagvormittag an der Raiffeisenstraße entwendeten Peugeot-Roller handeln. Ein Zeuge sah zwei Jugendliche, die mit dem Roller davonfuhren.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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