Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Auto aufgebrochen, Scheibe eingeschlagen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (13.06.), 14.00 Uhr und Montag (15.06.), 11.45 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das auf dem Gelände eines Autohandels an der Bövemannstraße abgestellt war.

Zuvor verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Parkplatz, der von einem Zaun umgeben ist. Gestohlen wurde aus dem schwarzen VW Golf Cabriolet ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Autoaufbruch entgegen, bei der Wache in Greven: Telefon 02571/928-4455.

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