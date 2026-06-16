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Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Carport und Schuppen abgebrannt, hoher Sachschaden

Laer (ots)

An der Pohlstraße ist in der Nacht zu Dienstag (16.06.) um kurz vor 03.30 Uhr ein Carport aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf den angrenzenden Schuppen über. Beide Gebäude gerieten in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften aus. Carport und Schuppen brannten bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 130.000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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