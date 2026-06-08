Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schwer verletzt - Mann überquert Gleise und wird von Zug erfasst

Stuttgart (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07.06.2026) wurde ein 46 Jahre alter Mann auf der Bahnstrecke zwischen Untertürkheim und Stuttgart von einem Regionalexpress erfasst.

Nach derzeitigen Informationen überquerte der Mann gegen 01:15 Uhr die Gleise auf Höhe des Burckwiesenweges, als es zu dem Unfall kam. Alarmierte Beamte der Bundespolizei fanden den 46-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit schwer verletzt im Gleisbereich auf. Er wurde von den eingesetzten Bundespolizisten vor Ort erstversorgt, bevor er zur weiteren medizinischen Behandlung von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Mittlerweile befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Aufgrund des Vorfalls war die betroffene Bahnstrecke von 01:08 Uhr bis 02:26 Uhr gesperrt, weshalb es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

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