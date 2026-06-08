PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schwer verletzt - Mann überquert Gleise und wird von Zug erfasst

Stuttgart (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07.06.2026) wurde ein 46 Jahre alter Mann auf der Bahnstrecke zwischen Untertürkheim und Stuttgart von einem Regionalexpress erfasst.

Nach derzeitigen Informationen überquerte der Mann gegen 01:15 Uhr die Gleise auf Höhe des Burckwiesenweges, als es zu dem Unfall kam. Alarmierte Beamte der Bundespolizei fanden den 46-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit schwer verletzt im Gleisbereich auf. Er wurde von den eingesetzten Bundespolizisten vor Ort erstversorgt, bevor er zur weiteren medizinischen Behandlung von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Mittlerweile befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Aufgrund des Vorfalls war die betroffene Bahnstrecke von 01:08 Uhr bis 02:26 Uhr gesperrt, weshalb es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 12:29

    BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

    Stuttgart (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Alter von 15, 16, 17 und 19 Jahren ist es am Samstag (06.06.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 17- und 19-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen gegen 22:45 Uhr mit ihren Kontrahenten mit deutscher bzw. bulgarischer Staatsangehörigkeit zunächst in verbale Streitigkeiten. ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:43

    BPOLI S: Sexualdelikt in der S-Bahn

    Mosbach (ots) - Am Mittwochmorgen (03.06.2026) manipulierte ein 43-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S1 an seinem Glied. Aktuellen Informationen zufolge nutzte der Verdächtige gegen 05:30 Uhr die S-Bahn auf der Fahrtstrecke von Mosbach (Baden) nach Mosbach-Neckarelz. Im Laufe der Fahrt soll der Mann mutmaßlich vor einer 40 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen an seinem Glied manipuliert haben. Durch informierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren