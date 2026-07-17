Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kein Beutegut

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Straße "Am Klosterholz". Im weiteren Verlauf öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Garage sowie ein Gartenhaus. Die Laube wurde augenscheinlich durchsucht, entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Jedoch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 15. Juli, 23.40 Uhr und gestern, 00.40 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0178749/2026) entgegen. (jd)

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