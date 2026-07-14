Polizei Bielefeld

POL-BI: Ihre Checkliste für eine sichere Fahrt in den Urlaub

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Badesachen, Waschzeug, Sonnencreme ... Die Packliste für einen Familienurlaub ist lang. Und mit jedem Häkchen - auf dem Zettel oder im Kopf - steigt die Vorfreude auf den langersehnten Urlaub.

Doch ist das wirklich alles? In der Ferienzeit ist mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Oft bilden sich Staus, insbesondere auf den Strecken in die beliebten Urlaubregionen. Aufgepasst! Wo viele Staus entstehen, steigt auch das potenzielle Unfallrisiko!

Wir wollen, dass Sie sicher in den Urlaub kommen und haben Ihnen eine Checkliste für eine sichere Fahrt in den Urlaub zusammengestellt.

Vor der Fahrt:

- Machen Sie einen Technikcheck (Ölstand, Betriebsflüssigkeiten, Luftdruck, Beleuchtung, usw.) und gegebenenfalls auch des Anhängers/Wohnanhängers.

- Gerade der Wohnwagen ist schnell falsch beladen oder überladen. Sind Sie in Bezug auf die Zuladung unsicher, lassen Sie Ihr Fahrzeug vorher wiegen.

- Beim Beladen sind alle Gegenstände so zu sichern, dass nichts während der Fahrt verrutschen oder herunterfallen kann. Bedenken Sie, dass auch vermeintlich leichte Gegenstände und Tiere bei einer Vollbremsung oder einem Unfall zum Geschoss werden können.

- Gegenstände, die z. B. bei einem Verkehrsunfall benötigt werden, wie das Warndreieck, der Verbandskasten und die Warnwesten, sollten immer griffbereit sein.

- Ausgeruht sein heißt, sicher ans Ziel zu kommen: Studien haben ergeben, dass eine Stunde weniger Schlaf das Risiko für einen Verkehrsunfall bereits um das 1,3-fache erhöht. Zwei Stunden weniger Schlaf verdoppeln das Unfallrisiko. Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Während der Fahrt:

- Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet!

- Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!

- Eine erschreckende Zahl: Nur ein Drittel aller Kinder wird im Auto richtig gesichert! Die richtige Sicherung eines Kindes im Fahrzeug liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. des Fahrzeugführenden. Für Kinder unter 12 Jahren oder bis zu einer Körpergröße von 1,50 Meter gilt die Kindersitzpflicht.

- Abstand rettet Leben! Abstandsunterschreitungen sind, neben zu hoher Geschwindigkeit sowie Fehlern beim Fahrstreifenwechsel, wesentliche Ursachen von Unfällen auf Autobahnen.

Die Polizei Bielefeld wird über die gesamte Ferienzeit ein besonderes Augenmerk auf den Reiseverkehr richten, denn wir wollen, dass Sie sicher an Ihr Ziel ankommen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und eine erholsame Ferienzeit!

Mehr Informationen zum Thema "Sicher in den Urlaub und zurück" finden Sie auf unserer Homepage: https://bielefeld.polizei.nrw/sicher-in-den-urlaub-und-zurueck

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