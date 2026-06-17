Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher dringen in zwei Gebäude ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:15 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Neckarpromenade sowie einem Firmengebäude in der Augartenstraße und verursachten einen Schaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Wie die Täterschaft in die beiden Gebäude gelangte, ist noch unklar. Neben einer elektrischen Geige und einem Laptop entwendeten die Diebe auch Bargeld und Schmuck. Ob die beiden Taten im Zusammenhang miteinander stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da keine Hinweise auf die Täterschaft vorliegen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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