Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Traktor

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr kollidierte im Bereich der Seewaldsiedlung ein Auto mit einem Traktor, wobei ein Schaden von etwa 75.000 Euro entstand.

Ein 33-jähriger Fahrer eines VW war auf der Straße Seewaldsiedlung in Richtung der L722 unterwegs, als sich ein 62-jähriger Fahrer eines Traktors aus einem Feldweg kommend in den Kreuzungsbereich zur Seewaldsiedlung hineintastete. Der 33-Jährige missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Traktors und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der VW von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell