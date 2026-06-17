Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin am Dienstag in Sinsheim.

Eine 31-jährige Frau stellte ihren Toyota kurz nach 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße In der Au ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Als sie gegen 16:15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen an der Heckstoßstange. Offenbar hatte ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Toyota beschädigt und war anschließend einfach davongefahren.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

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