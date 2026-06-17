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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Auffahrunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der B38 gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße in Richtung A659 ein Auffahrunfall, bei welchem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 61-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der B38 aus Richtung Viernheimer Straße kommend. An der Kreuzung B38/Mannheimer Straße bremste die vor dem Mann fahrende 37-jährige Fahrerin eines Skodas ab, da die Ampel auf Rot schaltete. Der 61-Jährige übersah dies und versuchte noch, nach links auszuweichen. Er konnte die Kollision jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenprall wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Weinheim musste ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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