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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brennende Kartons in der Fußgängerzone

Heidelberg (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Mittwochmorgen wegen mehreren brennenden Kartons in der Heidelberger Altstadt alarmiert.

Zeugen verständigten gegen 2:30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie in der Hauptstraße brennende Kartonagen festgestellt hatten. Die zuerst vor Ort eingetroffene Polizeistreife begann zunächst, mittels Feuerlöscher, die Flammen zu ersticken. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte der Brand schließlich rasch gelöscht werden.

Am Brandort konnte durch eine Polizeistreife ein 35-jährigen Mann festgestellt werden, der sich auffällig langsamen Schrittes vom Brandort entfernte. Ein Zeuge hatte diesen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in unmittelbarer Nähe der Kartonagen beobachtet. Er wurde vorläufig festgenommen und gestand ein, die Kartons in Brand gesetzt zu haben. Das hierzu benutzte Feuerzeug wurde sichergestellt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen ihn. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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