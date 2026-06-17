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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt -Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagabend kam es in einer Parkanlage in der Hockenheimer Straße gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei welcher ein 14-jähriger Jugendlicher von mehreren Personen geschlagen und mit einem unbekannten Gegenstand leicht verletzt wurde.

Der Jugendliche fuhr zunächst nach der Auseinandersetzung eigenständig mit seinem E-Scooter nach Hause. Von dort aus verständigte die Mutter die Polizei über den Notruf. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen könnte ein vorausgegangener Streit Grund der Auseinandersetzung gewesen sein. Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung und der Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Brühl.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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