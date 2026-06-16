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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall in Haag, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6295563), ereignete sich am heutigen Dienstag, den 16. Juni 2026, um kurz vor 13:00 Uhr auf der Heidelberger Straße im Ortskern von Haag (Gemeinde Schönbrunn) ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 69-jähriger Mann aus Waldwimmersbach kommend mit seinem Opel die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Schönbrunn. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er rechtsseitig eine Mauer, wodurch ein Rad abgerissen wurde. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der Fahrer befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte noch in seinem Auto und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Heidelberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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