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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte stehlen Regenrinne von Kirche - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Kupferrohre von der Wand einer Kirche in der Bergheimer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand überwand die Täterschaft zunächst eine gut 1,5 Meter hohe Steinmauer, um in den Hinterhof der Kirche zu gelangen. Dort wurden knapp 7 Meter an Fallrohren aus Kupfer sowie ein Teilstück des Blitzableiters abmontiert beziehungsweise gekappt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahls.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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