PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Cash Trapping - Unbekannte manipulieren Geldautomaten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einer Bankfiliale in der Unteren Hauptstraße kam es am vergangenen Wochenende zu einem Fall der bekannten Diebstahlsmasche "Cash Trapping".

Beim sogenannten "Cash Trapping" manipulieren Täter Geldautomaten so, dass ausgegebene Geldscheine im Ausgabeschacht zurückgehalten werden. Hierzu wird eine Vorrichtung - häufig in Form einer angebrachten Verblendung oder Klebefolie - am Geldausgabefach befestigt. Für Kundinnen und Kunden entsteht dadurch der Eindruck, der Automat sei defekt oder habe kein Bargeld ausgegeben. Die Geldscheine werden nicht wieder eingezogen und können anschließend von den Tätern entnommen werden.

Im aktuellen Fall ging der betroffene Geldautomat jedoch sofort außer Betrieb, nachdem er einen Fehler beim Geldausgabevorgang festgestellt hatte.

Die unbekannte Täterschaft ging daher leer aus und bliebe ohne Beute.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und stellte die am Geldautomaten zur Zurückhaltung des Bargeldes angebrachte Aluminiumschiene sicher.

Die Spurensicherungsmaßnahmen daran übernimmt die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor "Cash Trapping":

   -   Seien Sie aufmerksam, wenn ein Geldautomat kein Bargeld       
       ausgibt,insbesondere wenn auf dem Display keine Fehlermeldung 
       angezeigt wird.
   -	Kontrollieren Sie den Ausgabeschacht und die Verblendung des 
Automaten sorgfältig auf mögliche Manipulationen.
   -     Lassen Sie sich am Geldautomaten nicht von 
         unbekanntenPersonen   ablenken und verlassen Sie den 
         Automaten nicht vorschnell.
   -         Informieren Sie bei Verdachtsfällen umgehend die Bank 
             sowie die Polizei und verbleiben Sie am Geldautomaten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 14:36

    POL-MA: Mannheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Mädchen

    Mannheim (ots) - Seit Montag, den 15.06.2026, wird ein 12-Jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am genannten Tag gegen 07:50 Uhr gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Sie kehrte anschließend nicht zurück und ist seither unbekannten Aufenthalts. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 14:30

    POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend meldete ein Zeuge gegen 23:00 Uhr einen auf der L723 bei Reilingen fahrenden Auto-Fahrer, welcher erkennbar in Schlangenlinien fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Jaguar auf der L723 in Richtung Altlußheim. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Hockenheim konnte der Fahrer ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 14:24

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin durch Fahrradfahrer verletzt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag ereignete sich im Wiesentalweg auf Höhe des Segelflugfeldes gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer, bei welchem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 75-jährige Fahrradfahrer fuhr mit seinem E-Bike von Sinsheim kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren