Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend meldete ein Zeuge gegen 23:00 Uhr einen auf der L723 bei Reilingen fahrenden Auto-Fahrer, welcher erkennbar in Schlangenlinien fuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Jaguar auf der L723 in Richtung Altlußheim. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Hockenheim konnte der Fahrer wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige erhebliche Gleichgewichtsstörungen hatte und nur verwaschen sprach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

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