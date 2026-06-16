Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 30-Jähriger beleidigt und schlägt Passant und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr beleidigte ein 30-jähriger Mann aus unbekannten Gründen einen Passanten in der Uferstraße und schlug im Weiteren auf ihn ein. Nachdem der Passant den Notruf der Polizei wählte, sollte der 30-Jährige durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei verhielt er sich aggressiv und unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Im weiteren Verlauf zog er seine Hose herunter, entblößte sich und spuckte in Richtung der Beamten. Als der Mann festgenommen werden sollte, wehrte er sich gegen die Maßnahmen, weshalb er zu Boden gebracht wurde. Auch am Boden leistete er weiter massiven Widerstand gegen die Festnahme, wodurch drei Beamte leicht verletzt wurden. Der 30-Jährige wurde im Anschluss daran zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Anzeige u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung entgegen.

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