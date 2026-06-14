Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf Fachbach - Diebstahl von hochwertigen Pedelecs (E- Bikes)

Fachbach (ots)

Fachbach Campingplatz

Am 14.06.2026, im Zeitraum von ca. 00:30 Uhr bis 08:00 Uhr, wurden auf dem Campingplatz in 56133 Fachbach (Lahn), zwei hochwertige City- Pedelecs der Marken Cube (Herrenrad, schwarz) und Carver (Damenrad, weiß) entwendet.

Die Polizeiinspektion Bad Ems (02603-970-0, pibadems.wache@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat oder dem Verbleib der Räder machen können.

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