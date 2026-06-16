Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall in Haag, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich am heutigen Dienstag, den 16. Juni 2026, auf der Heidelberger Straße im Ortskern von Haag (Gemeinde Schönbrunn) ein Verkehrsunfall, an dem nach derzeitigem Erkenntnisstand nur ein Auto beteiligt war. Das Fahrzeug hat sich an der Unfallstelle überschlagen.

Zur Unfallursache, zum genauen Unfallhergang sowie zum Schadensausmaß können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Ob Personen verletzt wurden, ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach befindet sich im Einsatz.

Die Heidelberger Straße ist im Bereich der Unfallstelle aktuell voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

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