Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Parkplatz eskaliert

Mannheim (ots)

In Hockenheim eskalierte am Montagabend ein Streit um einen Parkplatz.

Eine 23-jährige Frau stellte ihr Auto gegen 20.30 Uhr kurze Zeit vor einem Anwesen in der Überführungsstraße ab, um etwas für ihre in diesem Haus wohnende Großmutter auszuladen. Dies missfiel einer ebenfalls dort wohnenden 49-jährigen Frau, weshalb es zum Streit kam. Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen hinzu. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete schließlich in gegenseitige Handgreiflichkeiten und Beleidigungen.

Gegen sämtliche Beteiligten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung eingeleitet. Diese werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt und dauern an.

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