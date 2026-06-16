PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Parkplatz eskaliert

Mannheim (ots)

In Hockenheim eskalierte am Montagabend ein Streit um einen Parkplatz.

Eine 23-jährige Frau stellte ihr Auto gegen 20.30 Uhr kurze Zeit vor einem Anwesen in der Überführungsstraße ab, um etwas für ihre in diesem Haus wohnende Großmutter auszuladen. Dies missfiel einer ebenfalls dort wohnenden 49-jährigen Frau, weshalb es zum Streit kam. Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen hinzu. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete schließlich in gegenseitige Handgreiflichkeiten und Beleidigungen.

Gegen sämtliche Beteiligten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung eingeleitet. Diese werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 11:30

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von fast 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Ein 28-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Audi auf der Jahnstraße in Richtung Neuenheimer Feld unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße missachtete er die, aufgrund des ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:03

    POL-MA: Mannheim: Zeuge wird auf Diebstahl aufmerksam und nimmt Verfolgung auf

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag um 11:55 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Mann, wie ein 30-Jähriger einem Mann in einer Bankfiliale im Quadrat O 2 500 Euro Bargeld aus der Hand entriss und damit flüchtete. Der 39-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des dreisten Diebes auf. Im Stadthaus im Quadrat N 1 holte er den 30-Jährigen ein und konnte ihn, mithilfe eines ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:34

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B38: Verkehrsunfall im Berufsverkehr

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am heutigen Dienstag, den 16. Juni 2026, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Einmündung Mannheimer Straße, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda die B38 aus Richtung Weinheim kommend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren