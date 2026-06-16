POL-MA: Mannheim: Zeuge wird auf Diebstahl aufmerksam und nimmt Verfolgung auf
Mannheim (ots)
Am Montagmittag um 11:55 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Mann, wie ein 30-Jähriger einem Mann in einer Bankfiliale im Quadrat O 2 500 Euro Bargeld aus der Hand entriss und damit flüchtete. Der 39-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des dreisten Diebes auf. Im Stadthaus im Quadrat N 1 holte er den 30-Jährigen ein und konnte ihn, mithilfe eines weiteren bislang unbekannten Zeugen, bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt am Boden fixieren. Durch das Streifenteam wurde der 30-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.
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