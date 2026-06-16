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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeuge wird auf Diebstahl aufmerksam und nimmt Verfolgung auf

Mannheim (ots)

Am Montagmittag um 11:55 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Mann, wie ein 30-Jähriger einem Mann in einer Bankfiliale im Quadrat O 2 500 Euro Bargeld aus der Hand entriss und damit flüchtete. Der 39-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des dreisten Diebes auf. Im Stadthaus im Quadrat N 1 holte er den 30-Jährigen ein und konnte ihn, mithilfe eines weiteren bislang unbekannten Zeugen, bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt am Boden fixieren. Durch das Streifenteam wurde der 30-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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